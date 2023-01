Imola sanctionné après un test privé de Red Bull

Thibaud Comparot

Mardi 24 Janvier 2023 10:26

Le circuit d'Imola, qui accueille le Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1, a dû régler une amende après une journée de tournage organisée par Red Bull Racing fin 2022.

Contrairement à la plupart des circuits présents au calendrier du Championnat du monde de Formule 1, l'Autodrome Enzo e Dino Ferrari d'Imola se situe dans la ville italienne. Plusieurs citoyens résident même dans l'enceinte, il est donc difficile pour le circuit d'organiser des événements sportifs, notamment en raison de la "pollution sonore" causée par le bruit des moteurs.

Une limite est donc imposée à Imola, et elle a malheureusement été dépassée l'an dernier après que Red Bull a organisé au mois d'octobre une journée de roulage. Il s'agissait d'un tournage promotionnel impliquant Max Verstappen, tout juste sacré double Champion du monde, et la Red Bull RB9 de 2013. Cette machine était équipée d'un V8 Renault, ce qui n'est pas la chose la plus discrète au monde, et les plaintes des riverains concernant le bruit ont été nombreuses. En conséquence, le circuit a été contraint de régler une amende de 500 euros.

"L'événement Red Bull a été la seule occasion où l'Autodrome a fait du bruit l'année dernière, [il est] toujours resté dans la limite malgré les nombreuses activités menées", a déclaré Elena Penazzi, conseillère pour l'Autodrome, le tourisme et les services aux citoyens d'Imola au Corriere dello Sport. "Le 12 octobre, Red Bull s'est présenté avec une voiture plus ancienne que la voiture actuelle et la limite a été dépassée. C'était une question de quelques tours."

Les essais privés en Formule 1 sont très limités. Il est possible pour une équipe de faire rouler une voiture d'une ancienne génération plus librement, ce que Red Bull a fait à Imola en octobre 2022. En ce qui concerne la génération actuelle de monoplaces, les équipes peuvent prendre part à deux journées promotionnelles (avec une distance maximale de 100 km) et deux journées de démonstration (avec une distance maximale de 15 km) par an.