Andretti est certain de l'avenir de Schumacher en F1

Thibaud Comparot

Mardi 24 Janvier 2023 09:36

Mick Schumacher a peut-être perdu son siège en F1 pour la saison prochaine, mais Mario Andretti est certain qu'il sera de retour sur la grille dans les années à venir.

Haas a choisi de ne pas renouveler le contrat de Mick Schumacher à la fin de la saison dernière. L'écurie s'est tournée vers Nico Hülkenberg à la fin de l'année dernière, préférant miser sur l'expérience plutôt que la jeunesse.

Aston Martin lance un avertissement au sujet du marsouin en 2023Lire plus

Mario Andretti est cependant certain que le jeune homme de 23 ans, fils de la légende allemande, sept fois champion du monde de F1, ne sera pas longtemps un pilote de réserve. Il a en effet accepté ce rôle chez Mercedes pour la saison à venir.

"Je suis sûr que quelqu'un va le prendre", a-t-il déclaré à RTL/ntv et sport.de. "Des talents comme ça ne partent pas".

Le champion du monde de 1978, qui est à l'avant-garde de l'effort d'Andretti Autosport pour faire équipe avec General Motors/Cadillac afin d'entrer en F1, pense que Schumacher a acquis de bonnes bases en F1 lors de ses deux années avec Haas.

Andretti a déclaré : "Je pense que Mick a énormément progressé la saison dernière. Cela ne fait aucun doute. Et cela s'est vu dans ses performances."

"[Le] nom de Schumacher est un atout à tous les égards. Je pense qu'il l'a sans aucun doute porté avec beaucoup de fierté."

Andretti : Russell est la "révélation" de la saison 2022 de F1

Schumacher sera toujours susceptible d'avoir une certaine implication dans les week-ends de course lors des séances d'essais libres, mais il ne participera à une course le dimanche que si Lewis Hamilton ou George Russell sont indisponibles.

Après une baisse de régime la saison dernière, Andretti pense que Mercedes se battra de nouveau en tête du peloton, aux côtés de Ferrari et de Red Bull.

L'homme de 82 ans, également vainqueur de l'Indy 500 et du Daytona 500, estime que Russell est un grand espoir pour l'avenir et est impatient de voir ce que le jeune Anglais peut faire avec une monoplace plus compétitive.

Red Bull peut dominer la F1 jusqu'à ennuyer les spectateursLire plus

"Si vous regardez ses performances au cours de l'année dernière, pas seulement en qualifications, mais aussi ses prouesses en course, vous devez le considérer comme une révélation", a déclaré Andretti.

" On doit supposer que Mercedes va riposter en 2023. Imaginez si nous avons trois équipes qui se battent avec acharnement et que, de temps en temps, une quatrième équipe comme McLaren vienne fourrer son nez dedans", a conclu l'ancien pilote de Formule 1.