Aston Martin lance un avertissement au sujet du marsouin en 2023

Thibaud Comparot

Mardi 24 Janvier 2023 08:23

Le directeur technique adjoint d'Aston Martin, Éric Blandin, a prévenu que le marsouinage ne sera pas complètement éradiqué en F1 la saison prochaine

La saison dernière, la F1 a radicalement modifié son règlement technique afin de rendre les courses plus serrées et plus passionnantes pour les spectateurs.

La discipline a vu un retour au concept aérodynamique à effet de sol, avec des voitures roulant plus près du sol et l'utilisation de tunnels Venturi pour créer une force d'appui.

Mais cela a entraîné le problème du " marsouinage ", un phénomène de rebondissement aérodynamique qui a gêné de nombreuses équipes en début de saison.

Les problèmes sont devenus si graves qu'ils ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des pilotes, notamment après que Lewis Hamilton a eu du mal à sortir du cockpit de sa Mercedes lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

La FIA a introduit une directive technique à partir du GP de Belgique pour s'attaquer au problème, avec une nouvelle mise à jour des règlements techniques pour la prochaine campagne. L'objectif est de surmonter complètement le problème du marsouinage.

Mais Éric Blandin a déclaré : "Il [le marsouin] ne disparaîtra pas complètement. C'est quelque chose qui est inhérent à cet ensemble de règles."

"Vous avez de grands tunnels qui canalisent l'air sous une voiture qui roule très près du sol et qui a effectivement une jupe créée par le bord du plancher qui enferme l'air. C'est cette combinaison qui rend la voiture susceptible de générer du marsouinage."

"Chaque voiture de F1 connaît un certain degré d'oscillation, mais avec la réglementation actuelle, en raison de la charge aérodynamique et de la variation de cette charge aérodynamique, cette oscillation est plus prononcée", a conclu le directeur technique adjoint d'Aston Martin.